Allarme baby pornografia: sul web primo contatto con foto esplicite già a 7 anni

: vedono la prima immaginee un adolescente su cinque subisce molestie in rete. Rischi altissimi su cui le famiglie devono alzare l'allerta. Sempre connessi, tra giochi online e video musicali, e costantemente a rischio di entrare in contatto con contenuti sessuali a loro vietati. L'età del primo contatto con la pornografia si sta decisamente abbassando, fino ai primissimi anni di scuola, quando i bambini iniziano a navigare in internet, senza controllo, e a trovare online risposte del tutto inappropriate alle loro prime curiosità sul mondo dei grandi.L'allarme arriva dall'Osservatorio nazionale Adolescenza onlus: l'età media della prima esposizione alla pornografia è tra i 7-8 e gli 11 anni e viene spesso favorita dalla disponibilità di un proprio smartphone e di un accesso a internet senza filtri. Se i bambini e i ragazzi ricorrono alla rete per socializzare e giocare, sono abituati a cercare lì qualunque tipo di informazione, senza una guida, anche rispetto alla loro sessualità.Secondo i dati dell'Osservatorio, in quinta elementare i bambini sono già entrati in contatto almeno una volta con filmati hard, proprio a causa del costante accesso alla rete. In Europa il 14% dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni ha visto online scene con contenuti sessuali. Un dato preoccupante visto che i cosiddetti nativi digitali tanto veloci online, restano però confusi e poco informati sull'educazione sessuale: il 95% di loro, infatti, non riceve informazioni né a casa né a scuola. Oltre nove adolescenti su 10 sono pieni di dubbi a cui non riescono a trovare risposte con l'aiuto degli adulti. La risposta più facile ma anche la più pericolosa arriva da un semplice click sui motori di ricerca. E il rischio è che, dopo un primo contatto involontario, il bambino continui a cercare quel tipo di contenuti e che, in una fase tanto delicata dello sviluppo, possa pensare che i modelli di sessualità e di relazioni affettive proposti dalla pornografia siano normali e perciò da cercare, anche in futuro, nella vita reale.Non solo, tra i rischi peggiori c'è anche l'adescamento online: una recente ricerca di Eu Kids Online denuncia che nel periodo 2016-2018 il 18% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha riferito di essere stato infastidito sul web, mentre una percentuale tra il 13% al 17% dichiara si è accorto di essere stato derubato delle proprie credenziali e dei propri dati personali online.riproduzione riservata ®«Oggi siamo in una società in cui anche i bambini delle elementari sono sempre più a contatto con gli stimoli di natura sessuale. Entrano in contatto con contenuti espliciti anche senza ricercarli, anche con i video musicali. Basta avere un telefonino o un tablet».«Nel caso della pornografia, è sbagliato inserire quelle immagini in un tessuto con cui non sono venuti già in contatto: non hanno competenze per decodificare quelle immagini».«Temo di no. Alle elementari la curiosità porta a cercare informazioni online, quindi un bambino che non usa lo smartphone può accedere a quelle immagini tramite le ricerche del compagno di scuola. E può accadere anche a 7 anni».«Dal fatto che i bambini iniziano a fare battute con contenuti sessuali che prima non facevano oppure fanno domande esplicite».«Non dobbiamo trattare l'argomento come un tabù»«No, il loro mondo è già ipersessualizzato: internet è pieno di video dove il corpo la fa da padrone. Parlarne fa sì che i bambini si sentono liberi di affrontare questi discorsi con mamma e papà. Anche per far capire ai piccoli che la sessualità del bambino non è quella dell'adulto: è quindi sempre meglio che siano i genitori la guida e l'orientamento, proprio per tenere alla larga i pericoli».riproduzione riservata ®