Allarme listeria, ritirati anche dei tramezzini al salmone e maionese. Ecco quali sono

Dopo i wurstel, ritirati anche i tramezzini al salmone. Il ministero della Salute mantiene alta l'attenzione sul batterio Listeria monocytogenes responsabile della listeriosi. In Italia l’allarme è scattato dopo un focolaio che si è verificato in diverse regioni del Paese. I casi registrati erano tutti legati al consumo di wurstel contaminati, che sarebbero stati consumati crudi. Adesso il ministero ha richiamato un altro prodotto: si tratta di tramezzini salmone e maionese.

Ecco il prodotto richiamato dal ministero della Salute

Si tratta di un prodotto che porta il marchio "Gli allegri sapori", prodotto dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. s.rl., richiamato per l'appunto per "non conformità microbiologica" in quanto è stata riscontrata "presenza di Listeria monocytogenes". I consumatori sono invitati a non mangiare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita per procedere al rimborso o alla sostituzione entro il 10 ottobre.