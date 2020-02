Coronavirus, primi casi sotto i diciotto anni: quattro bambini contagiati in Lombardia. Ecco come stanno

Coronavirus, quattro bambini contagiati in Lombardia: sono i primi casi sotto i diciotto anni. Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). Nessuno di loro è in gravi condizioni.

L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di quattro anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di dieci anni e un ragazzo di quindici. Gallera ha ricordato che comunque il virus «ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie».

