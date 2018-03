Allarme nei cieli italiani In volo un aereo egiziano non identificato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme stamattina nei cieli italiani per un velivolo egiziano in volo da, in Egitto per un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio aereo nazionale. Ovviamente in questi casi vengono attivate le procedure di sicurezza necessarie a scongiurare il peggio.È scattato l’allarme di “” e due caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare, sempre pronti ad intervenire per la sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare il velivolo. I due Eurofighter lo hanno individuato sopra i cieli dell’aretino, lo hanno identificato e si sono assicurati che l’equipaggio ripristinasse i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo.Successivamente i due caccia intercettori hanno scortato il velivolo fino all’uscita dello spazio aereo nazionale. I due Eurofighter sono decollati a seguito dell'ordine di scramble ricevuto dal, ente NATO responsabile d’area del servizio di sorveglianza dello spazio aereo.