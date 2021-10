Alitalia, le hostess si spogliano in Campidoglio: flash mob a Roma

Un flash mob che si è svolto nell'assoluto silenzio, prima degli applausi finali. Davanti al Campidoglio decine di hostess dipendenti di Alitalia hanno messo manifestato davanti a giornalisti, dipendenti e altri curiosi per protestare contro «la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all'acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways». Nel corso del sit-in si sono tolte le proprie divise, simboleggiando il rifiuto di accettare tale situazione, inneggiando poi il coro: «Noi siamo Alitalia». «Siamo venute - hanno spiegato - a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante».

Il flash mob al Campidoglio

Intorno alle 12.30 si sono radunate nella piazza e hanno iniziato a spogliarsi. Gli abiti da hostess di volo hanno lasciato spazio solo a una sottoveste. Via anche le scarpe col tacco, che sono rimaste al centro come assolute protagoniste mentre le donne si sono spostate verso un lato dalla piazza. Lì si sono strette la mano, tra gli applausi dei presenti e poi si sono strette in un lungo abbraccio, consolando anche una di loro che si era lasciata andare a un pianto liberatorio. Poi l'urlo corale: «Noi siamo Alitalia» ripetuto per diversi minuti. La forma di protesta è durata circa 30'.

