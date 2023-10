Alisha Lehmann, la calciatrice più sexy del mondo: «Una celebrità mi ha offerto 100mila euro per una notte di sesso»

Probabilmente ispirato dal personaggio di Robert Redford in "Proposta indecente", una celebrità avrebbe offerto alla calciatrice Alisha Lehmann 90mila sterline (104mila euro) per trascorrere con lei una notte di passione. Lo ha rivelato la diretta interessata, che però non ha voluto rilvelare il nome della star.

Come riporta il Sun, si tratterebbe di una star internazionale, che avrebbe approcciato la giocatrice a Miami. Alisha Lehmann ha parlato della vicenda nel corso di un podcast, intervistata dal rapper Shirin David.

La calciatrice, che attualmente sta frequentando il collega Douglas Luiz, ha molto successo sui social: il suo account Instagram, infatti, ha più di 15 milioni di follower.

Il racconto di Alisha

Alisha Lehmann, definita “la calciatrice più sexy del pianeta”, ha raccontato della proposta che ricevuto nel corso di un'intervista con il rapper Shirin David, ideatore del podcast Dir Tea Talk.

Quando la sportiva si trovava a Miami, quindi, un uomo “dalla fama internazionale” l'avrebbe contattata con un messaggio.

«Il messaggio diceva: “Ti pagherò 100.000 franchi svizzeri per trascorrere una notte con te”. L'ha inviato anche al mio bodyguard! Ero incredula! E la cifra mi è sembrata troppo bassa», ha raccontato la calciatrice. Stando al suo resoconto, la star avrebbe continuato a tentare di contattare il suo entourage, implorando Alisha di accettare la sua proposta.

Alisha ha aggiunto: «Ho ancora il messaggio sul mio smartphone». La sportiva non ha voluto rivelare il nome della celebrità, rifiutandosi di svelare se si sia trattato di un altro sportivo famoso come lei: «Non posso dire il suo nome. Posso solo aggiungere che gode di fama internazionale».