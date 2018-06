Genitori uccisi da un terribile male, Alice non regge al dolore e muore a 26 anni

di Simone Pierini

Quando il destino si accanisce sulla tua vita, affrontarlo è una sfida quasi impossibile., di Legnago (Verona), ha perso prima il papà, nel novembre del 2015 dopo una lunga e terribile. Lo scorso dicembre invece se n'è andata la mamma, colpita dal cancro. Lei, giovane, bella e da un futuro brillante, è stataUna ragazza fragile e sensibile, di soli 26 anni, che si è trovata senza i suoi due riferimenti principali. Si era tatuata sulla pelle le parole “papà” prima e “mamma”. Pian piano è iniziato il crollo, sia psicologico che fisico, fino all'atto finale.Gli amici del quotidiano non la sentivano da un po', non rispondeva al telefono. Quindi hanno dato l'allarme. I Vigili del Fuoco l'hanno trovata morta, per cause naturali, nel suo appartamento nel Veronese. Una storia straziante di una famiglia spezzata.