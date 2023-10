Hamas, ucciso il leader Ali Qadi: ​comandante dell'unità di forze speciali palestinesi "Nukhba"

Le forze israeliane hanno rivendicato l'uccisione dell'esponente di Hamas Ali Qadi, a capo di un commando contro Israele lo scorso fine settimana, ricordando che era stato uno dei palestinesi rilasciati nello scambio per il soldato di Tsahal Gilad Shalit.

Sempre in mattinata, era stata annunciato l'uccisione di un esponente del gruppo terroristico Hamas in un attacco aereo effettuato la notte scorsa sulla Striscia di Gaza. L'attacco ha preso di mira una base di Hamas e ha provocato la morte Murad Abu Murad, accusato di aver avuto un ruolo importante nel dirigere i terroristi durante il massacro dello scorso fine settimana.

The Israel Defense Forces announced the elimination of Ali Qadi, commander of the Palestinian "Nukhba" special forces unit. pic.twitter.com/TaOvRBZNtf