Alessandro Maugeri il dj morto a 26 anni davanti al pubblico di una festa

CATANIA - Une animatore di 26 anni si è accasciato ed èdavanti agli invitati di una festa inper la quale stava lavorando. È accaduto ieri sera a Biancavilla, in provincia di Catania, doveera arrivato per portare allegria in una serata organizzata per una festa di compleanno.Il giovane disi è in un primo momento accasciato all'interno del locale, Villa Garufi, e dopo aver ripreso coscienza per pochi attimi è caduto senza vita. L'ipotesi più accreditata è quella dell'arresto cardiaco, poichénon soffriva di alcuna patologia.Sconvolti gli amici e tutta la comunità di Paternò, dove era molto conosciuto proprio in virtù del suo lavoro di animatore."Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità", scrivono gli amici increduli su Facebook.