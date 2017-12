Alessandro muore a 13 anni stroncato da un infarto: l'ospedale apre un'inchiesta

di Sabino Russo

PELLEZZANO - ​Alessandro, appena tredici anni, è morto all’ospedale Ruggi di Salerno. Fino all’antivigilia di Natale stava bene. È sempre stato bene, se non per i malanni stagionali o le classiche malattie dei bimbi. Eppure, proprio il 23 dicembre è stato accompagnato al pronto soccorso del San Leonardo dalla mamma, preoccupata per alcuni sintomi che il figlio aveva. Un malessere che i medici hanno diagnosticato come allergia. Una patologia che solitamente si cura con il cortisone. Ma a Natale è stato di nuovo male perché i livelli di glicemia erano alti, così è stato tenuto in osservazione fino a quando all'improvviso è morto, forse per arresto cardiaco. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta interna all'ospedale.