Si accascia e muore al bar: alpino di 47 anni era appena tornato dal raduno

SAN FIOR - Come quando si preme l'interruttore e la luce si spegne., 47 anni, autotrasportatore, è morto così, letteralmente spegnendosi all'improvviso a causa di quello che viene definito blocco elettrico cardiaco. Nessun malessere, né avvisaglia né dolore:, domenica pomeriggio; era lì con degli amici,dove aveva trascorso ore felici e spensierate insieme ai suoi amici. Sabato pomeriggio con il gruppetto era partito alla volta della cittadina friulana per partecipare al 23. raduno del Battaglione Cividale nel quale aveva fatto la naja. Quando è caduto a terra, è stato subito soccorso da un'infermiera che si trovava nel bar. Gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza. I sanitari hanno continuato a provare a far ripartire il cuore di Alessandro per oltre un'ora.