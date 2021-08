«Non può entrare senza mascherina», «Ah si? Ti faccio vedere io»: tentato omicidio fuori dal supermercato

«Non può entrare senza mascherina». «Ah si? Adesso ti faccio vedere io». Tentato omicidio ieri sera in zona Finocchio. In via Corleone zona all’esterno del supermercato “Eurospin” un uomo, tuttora ricercato dalla polizia, ha provato ad uccidere la guardia giurata che era in servizio. Da quanto ricostruito finora dagli agenti di polizia del commissariato Casilino, che indagano sul caso, erano da poco trascorse le otto quando l’aggressore ha provato ad entrare nel supermercato senza indossare la mascherina di protezione contro il Covid.

APPROFONDIMENTI CERTIFICATO VERDE Green pass e viaggi, cosa cambia se si torna dalle ferie dopo il...

La guardia giurata l’ha fermato ricordandogli le disposizioni vigenti in materia anti contagio ma l’uomo ha preso e si è allontanato a bordo di uno scooter per tornare però poco dopo armato di pistola. Il ricercato, che dalla descrizione della guardia giurata, è un italiano mai visto prima è arrivato all’Eurospin stavolta a bordo di una Smart e ha esploso un colpo contro l’agente della sicurezza privata fortunatamente senza prenderlo.

Il proiettile ha mandato in frantumi una delle vetrate del supermercato. Sul posto fino a tardi la scientifica per i rilievi mentre la polizia ha acquisito tutte le immagini dei sistemi di video sorveglianza che hanno inquadrato tutta la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA