Airbag difettosi, Fca richiama 1,6 milioni di veicoli: ecco di quali modelli si tratta

richiamain tutto il mondo a causa di alcuni. L'annuncio è giunto direttamente da, che ha avviato la procedura a livello globale su 1,6 milioni di veicoli per sostituire gli airbag anteriori difettosi forniti dalla giapponese Takata. Come riporta l'AdnKronos , il richiamo riguarda soprattutto vetture vendute neglie segue quello degli altri principali costruttori mondiali, coinvolti dai problemi degli, che possono esplodere improvvisamente: gli incidenti collegati a questo difetto hanno provocato almenoe centinaia di feriti.Per quanto riguarda, il richiamo riguarda ilcostruito dal 2010 al 2016, i pickup, il pickup2010 e 2011, ladal 2010 al 2014, la berlina Dodge Charger dal 2011 al 2015 e la berlina Chrysler 300 dal 2010 al 2015. I proprietari dei modelli Fca interessati saranno informati per lettera e le officine sostituiranno gli airbag con modelli più sicuri.