Travolto e ucciso dal treno Raccoglieva erbette per rivenderle al mercato

​Travolto e ucciso dal treno mentre raccoglie erbette e lumache per riverderle al mercato. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno all'altezza del, all'uscita della stazione di, in provincia di Agrigento , in direzione Caltanissetta. Giovanni Di Grigoli, 48 anni, commerciante ambulante , aveva parcheggiato la sua Renault Twingo e stava raccogliendo verdura e lumache - che poi vendeva - nei pressi della linea ferrata.