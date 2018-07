Bimba di 4 anni al Pronto soccorso Nonno aggredisce il medico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Aggressione al Pronto Soccorso di Jesolo. E' accaduto a mezzanotte circa tra domenica e lunedì quando il medico di turno ha visitato una bambina di 4 anni accompagnata dal nonno (residente in Svizzera) per un mal di pancia. Al termine degli accertamenti medici, e non rilevati particolari problemi tanto che la bambina non lamentava alcuna sofferenza, il medico ha consigliato di portarla da unil giorno successivo per un ulteriore controllo .A questo punto il nonno è andato in escandescenza inveendo contro il medico con pesanti offese cercando inoltre di afferrare dei “ferri” presenti in ambulatorio, tra cui pinze e forbici. Un infermiere accorso in aiuto del medico è riuscito in qualche modo a far spostare in sala d’attesa il nonno in escandescenza, dove però, un gruppo di 6 /8 parenti li presenti ha iniziato a sua volta a offendere il