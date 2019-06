Aggredito dal proprio cane uomo di 70 anni in gravi condizioni

di Ermanno Amedei

Un 70enne di Velletri è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ai Castelli a causa delle ferite riportate dai morsi del suo cane. L’aggressione è avvenuta in casa, in una villetta in via degli Oleandri mercoledì pomeriggio quando l’animale, meticcio incrocio di razze tra Schnauzer e Spinone, che viveva con la famiglia da 8 anni, si è avventato contro l’anziano padrone mordendolo ripetutamente e causando gravi lacerazioni alle braccia, al torace e al volto. Forse la reazione dell'animale potrebbe essere stata innescata dalla presenza in casa di un altro cucciolo. Una furia incontrollata che ha costretto i parenti dell’uomo a chiamare, oltre ad una ambulanza, anche i carabinieri.Sul posto sono arrivati i militari della radiomobile di Velletri che hanno permesso ai sanitari di soccorrere l’anziano in sicurezza, e anche i veterinari della Asl che dopo aver immobilizzato l’animale lo hanno trasportato al canile municipale di Velletri dove resterà sotto osservazione per 10 giorni. Il 70enne, invece, è stato trasportato d’urgenza al Noc dove i medici di chirurgia hanno ricucito le profonde lacerazioni e sottoposto l’uomo a delle trasfusioni di sangue per compensare le gravi perdite ematiche.Le sue condizioni, però, restano gravi a causa della forte febbre che lo ha assalito sintomo di violente infezioni in corso. Per questo si sta valutando la necessità di sottoporre il 70enne a sessioni di camera iperbarica.