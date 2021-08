Aggredita in strada da «4 vicini di spiaggia senza motivo, nessuno mi ha soccorsa»: la denuncia di una professoressa

Attenzione. Immagini forti. Non guardare se si hanno problemi di qualunque natura. Aggredita. in mezzo alla strada da quattro vicini del mare. Senza motivo». Inizia così il post - diventato virale - di Beatrice Lucrezia, professoressa aggredita a Tortora in Calabria.

«Non aggiungo i commenti sulle varie. i lividi e i buchi in faccia sono il minimo. Ero in bici per I fatti miei. Neanche li conosco. Davvero. Non gli ho fatto niente. Mi hanno rotto anche i denti. Aggredita da quattro. Non fotografo il resto del corpo, devo davvero dire di dove sono? No. Non stranieri. Fa notizia oppure no? Vogliamo agire prima?». E poi: «Devo davvero dire di dove sono? No. Non stranieri. Fa notizia oppure no? Vogliamo agire prima? nessuno vuole testimoniare». Poi l'amarezza per l'indifferenza generata dall'episodio: «Nessuno mi ha soccorsa. Guardavano e non mi aiutavano».

Tanti i messaggi di vicinanza alla professoressa: «La vostra solidarietà e vicinanza mi ha toccata profondamente, mi ha commossa e, soprattutto, mi ha dato forza. Grazie per l’aiuto ricevuto. Mi dispiace per tutte le telefonate, messaggi e mail perse. Ero fisicamente impossibilitata a parlare e ho anche il cellulare rotto causa aggressione».

