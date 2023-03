Afroamericano bloccato e ucciso da agenti polizia e infermieri. Video choc in Usa sulla morte di Irvo Otieno

Un video diffuso dal Washington Post mostra l'ennesimo episodio di abuso della forza da parte della polizia nei confronti di un cittadino afroamericano (con problemi mentali, ndr.). Nelle immagini (senza suoni) riprese dalle telecamere di video sorveglianza del Central State Hospital della Virginia, dove il 28enne Irvo Otieno si era recato il 6 marzo, si vedono fino a dieci persone - agenti dell'ufficio dello sceriffo e operatori sanitari - ammucchiati sopra di lui prima della sua morte.

Il 28enne è stato trattenuto a terra e incatenato per circa 11 minuti fino a che non ha smesso di muoversi. Inutile il ricorso al defibrillatore.

Nel video si vede poi un infermiere che copre il cadavere con un lenzuolo bianco. L'uomo - sempre dalle immagini - è arrivato su un Suv in ospedale, poi intorno alla vettura sono arrivati gli agenti, e Otieno è stato portato ammanettato dentro la struttura.

Qui è stato fatto sedere contro un muro ma ha iniziato a muoversi e quindi poliziotti e dipendenti sanitari si sono gettati sopra di lui per immobilizzarlo. Un rapporto preliminare dei medici sostiene che l'uomo è morto per asfissia e un procuratore della Virginia ha accusato di omicidio di secondo grado sette vicesceriffi della contea di Henrico e tre operatori ospedalieri.

BREAKING: Newly released hospital surveillance of Irvo Otieno’s death shows him being DRAGGED into an admissions room in handcuffs and leg irons. Then Henrico County (VA) sheriff's deputies & medical staff PILE on top of the shackled 28-yo for 11 MINUTES until he stops moving! pic.twitter.com/Bg9P1zrWbQ