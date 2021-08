Afghanistan, i talebani sono entrati a Kabul: «Spari in strada»

I talebani sono entrati a Kabul. Il principale corrispondente di Skynews Stewart Ramsay, inviato a Kabul, ha riferito che ci sono stati spari nelle strade della capitale afghana e notizie non confermate secondo cui il palazzo presidenziale sarebbe in lockdown.

Prosegue l'avanzata dei talebani che hanno iniziato l'assedio alla Capitale dopo aver conquistato anche la città chiave di Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan. L'ultima città conquistata dai militanti talebani lascia ormai la capitale Kabul come l'unica grande città rimasta in Afghanistan detenuta dal governo del paese. Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar, è stata catturata senza combattere, come hanno spiegato all'agenzia tedesca Dpa due consiglieri provinciali e un residente.

Voci si rincorrono sull'ingresso dei talebani nella città di Kabul ma l'ufficio stampa del palazzo presidenziale dell'Afghanistan ha negato l'attacco dei talebani a Kabul, affermando che in alcune parti di Kabul si sono verificati solo sporadici colpi di pistola. Nessun attacco ha avuto luogo a Kabul, le forze di sicurezza e di difesa del paese e i partner internazionali stanno fornendo sicurezza alla città di Kabul, un funzionario ha detto sui social media. Secondo i media, militanti talebani sono entrati in città.

I talebani hanno ordinato ai loro combattenti di evitare violenze a Kabul e consentire un passaggio sicuro a chiunque decida di andarsene. Lo riporta il sito della Reuters, citando un leader talebano a Doha.

Afghanistan, ponte aereo per gli italiani

Avviate le procedure per il rientro degli italiani da Kabul Alla luce del deterioramento delle condizioni di sicurezza in Afghanistan, sono state avviate le procedure per predisporre il rientro in Italia del personale dell'ambasciata italiana a Kabul. A quanto si apprende, rimarrà un presidio dell'ambasciata italiana presso l'aeroporto di Kabul dove stanno trasferendo la maggior parte altre ambasciate presenti in Afghanistan. L'ambasciata italiana a Kabul ha inviato una mail a tutti i connazionali in Afghanistan lanciando un appello a rientrare. «Facendo seguito agli inviti formulati a lasciare il Paese», si legge nella mail, «visto il grave deterioramento delle condizioni di sicurezza, viene messo a disposizione dei cittadini italiani un volo dell'Aereonautica Militare nella giornata di (oggi) 15 agosto alle ore 21.30 circa dall'aeroporto di Kabul». L'ambasciata invita quindi «a lasciare il Paese» sfruttando questo ponte aereo.

L'avanzata dei talebani

I talebani sono entrati a Jalalabad alle 6 del mattino (1.30 Gmt), hanno spiegato alla Dpa. La cattura della città di Jalalabad con una popolazione stimata di oltre 280.000 abitanti e di altre aree della provincia dà agli insorti il ​​controllo del valico di frontiera di Torkham, la più grande rotta commerciale e di transito tra l' Afghanistan e il Pakistan. I talebani ora controllano almeno 25 capoluoghi di provincia delle 34 province dell' Afghanistan. Tutte queste città sono state catturate in 10 giorni. Mentre i talebani avanzano verso Kabul, paesi tra cui Stati Uniti, Germania e Francia hanno iniziato le operazioni di evacuazione del personale locale dall' Afghanistan.

Talebani nel palazzo del signore della guerra

Decine di combattenti talebani che armi in pugno entrano nel sontuoso palazzo Abdul Rashid Dostum, signore della guerra e acerrimo nemico degli insorti che avrebbe dovuto difendere la città di Mazar-i-Shariffuggiti e invece è fuggito. A mostrarli è un video diffuso da Al Arabya nel quale gli insorti si riprendono mentre ridono e si siedono sui divani di raso, passandosi i servizi di tè dorati e mostrando i lo sfarzo del palazzo.

