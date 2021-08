Afghanistan, attacco kamikaze vicino all'aeroporto di Kabul: «Almeno 13 morti, anche bambini. Marines tra i feriti». Poi un'altra esplosione. «Nessun italiano coinvolto»

Afghanistan. Una grande esplosione è avvenuta nei pressi dell'aeroporto di Kabul a seguito di un attacco kamikaze. Civili afghani sarebbero rimasti feriti, e sarebbero almeno 13 i morti, ma il numero resta al momento imprecisato: tra questi ci sarebbero dei anche bambini. Lo riporta l'agenzia Reuters che cita un portavoce dei talebani secondo il quale ci sarebbero dei feriti nelle loro file. L'esplosione è avvenuta fuori da uno dei cancelli di ingresso all'aeroporto di Kabul (l'Abbey Gate), ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, ed è stata seguita da colpi d'arma da fuoco. Il presidente americano Joe Biden è stato informato e viene in questi momenti aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale. Tra i feriti dell'attacco ci sarebbero anche alcuni militari americani, dei marines. Secondo la Difesa, nessun italiano sarebbe rimasto coinvolto.

APPROFONDIMENTI VIDEO Kabul, attacco kamikaze vicino all'aeroporto: le immagini dopo... AFGHANISTAN Kabul, l'ultimo volo italiano dall'aeroporto nel caos:... LA GIORNATA Kabul, la grande fuga. Cina e Russia in campo: «Dialogo con i... KABUL Afghanistan, Biden: «Via il 31 agosto». Stretta dei... LO SCENARIO Afghanistan, la via per un governo largo: «Coinvolgere Cina e... MONDO Il pilota dell’Aeronautica che porta gli afghani in Italia:... L'INTERVENTO Afghanistan, Biden resiste a pressioni G7: «Ritiro il 31... L'INTERVISTA Afghanistan, Didier Leschi: «Gli americani andranno via alla... AFGHANISTAN Afghanistan, arrivati a Roma stamattina all'alba 108 profughi:... VIDEO Afghanistan, soldato americano offre acqua ai bambini... IL RAPPORTO Afghanistan, allarme degli 007 Usa: «Imminente rischio di...

Kabul, la grande fuga. Cina e Russia in campo: «Dialogo con i Talebani»

La diretta

Ore 17.24 EMERGENCY KABUL, 6 MORTI E 30 FERITI IN NOSTRO OSPEDALE Sono almeno 6 i morti e oltre 30 i feriti nelle due esplosioni all'aeroporto di Kabul che sono stati ricoverati nell'ospedale di Emergency nella capitale afghana. Lo riferiscono i medici della struttura precisando di aver attivato il protocollo per le «stragi».

Ore 17.15 FONTI DIFESA GB, L'ATTENTATO A KABUL OPERA DELL'ISIS-K È «altamente probabile» che l'attentato all'aeroporto di Kabul sia stato compiuto dall'Isis-K, l'Islamic State della provincia afghana del Khorasan. Lo riferiscono fonti della difesa britannica a Sky news.

Ore 17 DIFESA, NESSUN ITALIANO COINVOLTO Nessun italiano è stato coinvolto nell'esplosione presso l'aeroporto di Kabul. La deflagrazione è avvenuta in un'area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell'operazione Aquila per l' evacuazione dei cittadini afghani. Lo si apprende dalla Difesa.

Il ministero della Difesa turco, citato dalla Reuters, dice inoltre che all'aeroporto di Kabul ci sono state due esplosioni, aggiungendo che non ci sono stati feriti nel contingente turco impegnato allo scalo. La doppia esplosione è stata confermata anche da fonti britanniche citate dal Guardian.

Kabul, attacco kamikaze vicino all'aeroporto

L'attentato all'aeroporto di Kabul è stato compiuto da un attentatore che si è fatto esplodere in una zona chiamata «il canale». Lo riferisce l'inviato di Skynews sul posto spiegando che si tratta di un'area appena fuori lo scalo dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona, ha spiegato il reporter, operano principalmente le truppe britanniche. Fotografie e video dalla zona dell'attentato presso l'aeroporto di Kabul - rilanciate da Al Arabiya e Tolo News - mostrano persone ferite, coperte di sangue, e ambulanze che li caricano. In altre foto i feriti vengono trasportati su delle carriole.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

«Possiamo confermare che l'esplosione all'Abbey Gate» dell'aeroporto di Kabul «è stato il risultato di un complesso attacco» che ha colpito «americani e civili», twitta il portavoce del Pentagono, John Kirby, confermando «almeno un'altra esplosione vicino l'hotel Baron, a breve distanza dall'Abbey Gates».

Afghanistan, intelligence smentisce spari contro aereo italiano

Secondo fonti militari, invece, in precedenza colpi di arma da fuoco sarebbero stati indirizzati verso un aereo C130 italiano in decollo da Kabul. Colpi che comunque non avrebbero procurato danni. Circostanza che però viene smentita all'Ansa da fonti di intelligence secondo cui una mitragliatrice afghana ha sparato in aria per disperdere la folla che stava pressando verso il gate dell'aeroporto e nessun colpo è stato diretto verso l'aereo in decollo. Secondo quanto hanno riferito le fonti, un pick up afgano equipaggiato con mitragliatrici e situato lontano dalla pista, ha sparato alcuni colpi di mitragliatrice calibro 14.5 in alto per disperdere la folla che stava pressando verso il gate. La pilota del C130 italiano ha quindi effettuato un decollo tattico per sottrarsi ad una potenziale minaccia, ma nessuno sparo - ribadiscono le fonti - è stato diretto verso il velivolo italiano.

Gli evacuati

Con gli ultimi voli, intanto, è stato superato il muro delle 100 mila persone evacuate da Kabul, in uno dei ponti aerei più grandi della storia. Nelle ultime 24 ore sono infatti state imbarcate circa 13.400 persone, di cui 5.100 su 17 voli militari americani e 8.300 tramite 74 voli della coalizione. Da fine luglio, sottolinea la Casa Bianca, sono state portate via circa 101.300 persone, di cui 95.700 dal 15 agosto, giorno dell'ingresso dei talebani nella capitale afghana.

«Evacuazioni fino al 31 agosto»

«Le operazioni di evacuazione a Kabul non saranno concluse in 36 ore. Continueremo a evacuare il maggior numero di persone possibile sino alla fine della missione», ossia sino al 31 agosto: lo ha twittato il portavoce del Pentagono John Kirby.

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA