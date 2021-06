Aereo precipita vicino l'aeroporto civile di Padova: il pilota è morto carbonizzato

Incidente all'esterno dell'aeroposto civile "Gino Allegri" di Padova dove un aereo da turismo, un Beechcraft Be-33 Bonanza, monomotore a cinque positi, è precipitato finendo su un parcheggio a lato della strada, in via Sorio, che corre parallela allo scalo. Il pilota è morto carbonizzato. Nessuna automobile è stata coinvolta. Quello di Padova è un piccolo scalo sul quale non operano compagnie di trasporto passeggeri.

Aereo precipitato, pilota morto carbonizzato

Il pilota è morto carbonizzato. Quanto alla ricostruzione dell'incidente, l'aereo sarebbe stato in fase d'atterraggio, e forse per un errore nell'avvicinamento, o un problema tecnico, sarebbe finito lungo, picchiando contro un albero e schiantandosi a terra. A pochi metri dal luogo dell'incidente scorre via Sorio, una strada cittadina, molto trafficata.

