Aereo precipita su una casa ed esplode, sei morti

Un piccoloda turismo, per ragioni ancora da chiarire, èpoco il decollo, schiantandosi su un'e distruggendola. Nell'incidente sono, che si trovavano tutte a bordo del velivolo.È accaduto ieri a Puerto Montt, nel sud del Come spiega l'edizione in lingua spagnola della CNN , il velivolo, a bordo del quale viaggiavano il pilota e cinque pessaggeri, era partito da poco dal vicino aeroporto ed è caduto su un edificio a due piani, distruggendolo completamente dopo un'esplosione ed un vasto incendio seguiti allo schianto.Poteva essere unaancora peggiore: solo una casualità, infatti, ha permesso che non vi fossero altre vittime oltre a quelle a bordo dell'. In quel momento, infatti, nelladallo schianto e dall'esplosione non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'area è stata messa in sicurezza, con gli abitanti delle case adiacenti che sono stati fatti evacuare. Sono in corsoper ricostruire le cause e la dinamica del tragico incidente.