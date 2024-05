«Sono un'assistente di volo e vi spiego perché io e i miei colleghi salutiamo tutti i passeggeri all'imbarco: non è solo gentilezza»

È quasi tempo di vacanze per moltissimi italiani e c'è già chi comincia a preoccuparsi di preparare la valigia e il bagaglio a mano da portare in aereo. Da passeggeri sperimentiamo la vita in aeroporto e il volo in maniera molto superficiale e ci sono alcuni dettagli relativi agli atteggiamenti dei lavoratori che potrebbero sfuggire, dei "perché" che non ci hanno mai nemmeno sfiorato il pensiero. Ne è un esempio il motivo per cui, al momento dell'imbarco, le hostess e gli steward salutino i passeggeri singolarmente, in alcuni casi controllando il biglietto e indicando il posto.

Non si tratta solo di gentilezza ed educazione, come qualcuno potrebbe pensare, ma c'è qualcosa di più: lo ha raccontato Rania, assistente di volo, in un video pubblicato sulle sue pagine social.

Il saluto al momento dell'imbarco

Quando gli assistenti di volo accolgono i passeggeri all'ingresso dell'aereo lo fanno certamente in maniera professionale ed educata e si mettono a disposizione per aiutare chiunque ne abbia bisogno, che sia per trovare il proprio posto o chiedere informazioni.

Ma c'è di più. Nel video pubblicato sul suo account TikTok, vediamo Rania, sorridente e in divisa, proprio nell'atto di accogliere le persone sul volo.

«Lo sapevate che gli assistenti di volo vi salutano non solo per educazione, ma anche... - scrive sulla clip - per controllare se siete troppo ubriachi o state troppo male per poter volare?». Poi, nella didascalia aggiunge un altro motivo, vale a dire per vedere «se c'è qualcuno che possa aiutare in caso di emergenza». Si parla, in questo caso, di ABP, una sigla inglese che sta per "able-bodied person". Naturalmente, si controlla anche la presenza del tipo opposto di passeggero, vale a dire bambini, anziani e coloro che soffrono di disabilità fisiche o psicologiche, in modo da assicurarsi di non posizionare chi appartiene a queste categorie nel modo sbagliato in caso di evacuazione.

Infine, si tratta di un ulteriore controllo di sicurezza: chi saluta farà attenzione a borse sospette o simili. Le parole di Rania sono state confermate anche da alcuni utenti: «Una volta mi hanno fatto fare il test etilico perché ho detto "buonanotte" a un'assistente di volo molto bella quando mi ha detto "buongiorno". Ero sobrio». Poi, c'è chi ha un problema con questo tipo di procedimento: «Io devo essere ubriaco per salire su un'aereo, altrimenti muoio di paura. Suggerimenti?».