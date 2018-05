Bimbo ha la febbre a 40 mamma chiama l'ospedale e l'infermiera la insulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA (Rovigo) - Il reparto di pediatria dell'ospedale ancora al centro di polemiche. A scatenare la vicenda un'diche sembra abbia apostrofato con un termine più pesante del sempliceunadella salute del suo piccolo.A portare a galla l'episodio che si è verificato lunedì è stato ildel piccolo. «Protesto per il comportamento irrispettoso e non professionale di un'infermiera di Pediatria verso mia figlia - ha spiegato -. Mio nipote che ha 2 anni e mezzo, da qualche giorno aveva febbre alta e non mangiava né beveva. Domenica perciò il bambino è stato portato al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato in Pediatria. Lì una dottoressa l'ha visitato e ha prescritto le cure del caso. È stato tenuto in osservazione fino a lunedì mattina quando è stato dimesso nonostante la febbre fosse ancora attorno ai 39. A casa, però, pur con la terapia, la- ha aggiunto l'uomo -. Mia figlia allora ha telefonato in reparto chiedendo di poter parlare con il medico per un consulto». A quel punto si sarebbe verificato l'episodio increscioso: «Ha risposto un'infermiera che le ha passato una collega - ha specificato il nonno -. Questa, senza curarsi di non farsi sentire, ha esclamato: Dottore,La telefonata era in viva voce e abbiamo sentito la conversazione anch'io e mia moglie. Siamo rimasti allibiti. Volevamo riferire l'accaduto al direttore generale ma abbiamo evitato per lo stato di nostro nipote».