Adotta due pitbull che nessuno voleva dal canile, loro gli salvano la vita

Adotta due pitbull dal caniele e loro gli salvano la vita. Robert McGowan ha fatto un gesto molto altruistico salvando Ellabelle e Ladybug dal canile. Le due cagnoline erano molto sofferenti, ma nessuno voleva adottarle perché credevano che potessero essere troppo aggressive o causare dei problemi.

L'uomo non ha mai avuto problemi con le sue cagnoline, poi un giorno è stato aggredito: Robert era seduto in garage, vicino alla sua auto quando due uomini hanno iniziato a picchiarlo. I due gli hanno chiesto le chiavi del veicolo, lo hanno gettato in terra e lo hanno colpito più volte anche sul volto. Robert ha risposto che le chiavi erano in casa ma quando è entrato con i malviventi le sue cagnoline lo hanno difeso.

«Le mie ragazze sono corse accanto a me e hanno iniziato ad abbaiare mettendo in chiaro che per loro era meglio andarsene», ha raccontato alla stampa locale. I due ladri si sono allontanati e alla fine Robert se l'è cavata con qualche lieve contusione. «Le ho salvate dal canile. Erano animali che nessuno voleva. E loro mi hanno salvato la vita», ha concluso il padrone, «Pensateci: un giorno potrebbero salvare la vostra».

