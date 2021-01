Adolescente vende i suoi capelli per comprare una bombola di ossigeno per il nonno malato di Covid

Un'adolescente messicana ha deciso di vendere la sua lunga coda di cavallo per comprare una bombola di ossigeno al nonno malato di Covid19.

Ana Paola Romero, 16 anni, ha raccontato al giornale Milenio il suo generoso gesto che è servito per aiutare finanziariamente la sua famiglia, che ha già speso 40.000 pesos, circa 1.600 euro in cure medicine.

#Historia | "Prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito" Ana Paola vendió su cabello para pagar el oxígeno de su abuelitos con #Covid19 https://t.co/EcgbBUhH63 pic.twitter.com/436Qz2Yk18 — Milenio (@Milenio) January 6, 2021

La studentessa, che vive a Toluca, Stato del Messico, ha riferito che lei e nove dei suoi familiari sono stati colpiti dal Covid-19. Suo zio José, 47 anni, e suo nonno Jesús, 68 anni, sono quelli però che hanno più sofferto per la malattia. L'anziano, che soffre di diabete, ha avuto delle complicazioni respiratorie e per questo ha bisogno di ossigeno.

«Quando abbiamo scoperto che dovevamo comprare l'ossigeno, ho notato che tutti erano preoccupati perché è costoso», ha ricordato. Di fronte all'urgenza, la ragazza ha chiesto alla sorella di scattarle una foto da postare sui social network con la quale offrire i suoi lunghi capelli. «Preferisco perdere i capelli piuttosto che perdere mio nonno», ha detto Ana Paola durante l'intervista.

#AzucenaxMilenio | En #Toluca, #EdoMéx, Ana Paola de 16 años vendió su cabello para poder pagar el tanque de oxígeno para su abuelo pic.twitter.com/7iZW7LDP77 — Azucena Uresti (@azucenau) January 5, 2021

La studentessa ha venduto così 73 centimetri di capelli, riuscendo a guadagnare 2.500 pesos, circa 100 euro. In un video diffuso durante l'intervista, mostra il suo nuovo aspetto con i capelli corti.

Nonostante il suo gesto, la somma di denaro ottenuta non è stata sufficiente per acquistare la bombola di ossigeno, che costa 5.700 pesos, quasi 235 euro, e dura solo un giorno. Per questo la giovane ha chiesto aiuto per ottenere un concentratore di ossigeno e una bombola con una maggiore capacità per poter aiutare il nonno, che ha preferito restare a casa e non essere ricoverato.

