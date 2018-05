Addio a cotton fioc, piatti e posate di plastica: l'Europa vuole renderli fuorilegge

Siamo pronti a rinunciare a cambiare radicalmente le nostre abitudini,e riducendo l'uso dei recipienti usa e getta per alimenti? La Commissione europea sta studiando, per presentarla a fine maggio, una nuova direttiva sulla riduzione dell'inquinamento da plastica, che prevede annunci sopra gli imballaggi sui pericoli dell'inquinamento stesso, tappi dei contenitori di bevande che rimangono attaccati per non andare dispersi, e soprattutto che i produttori di imballaggi siano costretti a pagare il costo dello smaltimento.La bozza del provvedimento è stata diffusa dal sito di informazioni sulla Ue Euractiv. La Commissione vuole ridurre significativamente entro 6 anni l'utilizzo di recipienti rigidi per alimenti pronti al consumo, con o senza coperchio, e di bicchieri monouso. Gli stati potranno fissare obiettivi di riduzione o imporre che non siano offerti gratis. La direttiva prevede la messa fuori legge di alcuni prodotti in plastica:bastoncini per mescolare le bevande, bastoncini dei palloncini gonfiabili. Questi prodotti potranno essere sostituiti con altri di materiali diversi dalla plastica.dovranno essere fatti in modo che i tappi restino attaccati al contenitore stesso, per evitare la dispersione. Alcuni prodotti dovranno portare sugli imballaggi informazioni sugli effetti negativi dei rifiuti di plastica, come avviene sulle sigarette: assorbenti, salviette umidificate e palloncini. La bozza di direttiva impone il principio dellaper lo smaltimento di una serie di oggetti: contenitori per cibo rigidi o flessibili, contenitori per bevande, bicchieri, sigarette con filtro, assorbenti, salviette umidificate, palloncini, sacchetti di plastica, reti da pesca. In pratica, il produttore deve coprire il costo di raccolta, trasporto e trattamento di questi rifiuti, oltre che della pulizia delle coste e dei mari.