Addio al celibato blasfemo, lo sposo vestito da Gesù trascina una croce: arrivano i vigili, multato di 200 euro

JESOLO - L'addio al celibato (o al nubilato) è uno dei momenti più divertenti per gli sposi e per i loro amici: c'è chi sceglie di festeggiarlo con una giornata di relax o fuori porta, c'è chi opta per un weekend di baldoria in stile Una notte da leoni, ma c'è anche chi fa scelte diverse: è il caso di un futuro sposo che a Jesolo si è travestito da Gesù e si trascinava sulle spalle una grande croce di legno.

È accaduto sabato sera, nella zona di piazza Marina, e la goliardata gli è costata una sanzione da parte degli agenti della Polizia locale, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino. Il futuro sposo è un trevigiano di Zenson di Piave: era vestito con una tunica bianca, si trascinava una croce in legno fatta dagli amici e sfilava sotto gli occhi di centinaia di turisti. Una scena ritenuta irriverente e blasfema da parte dei vigili, che sono intervenuti multandolo di 200 euro. Sequestrata anche la croce.