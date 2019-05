Noto dj muore mentre cerca di aiutare un'amica caduta dal balcone

di Alessia Strinati

Noto dj muore a Bali. Adam Neat, noto al grande pubblico come, uno deipiù famosi nel mondo orientale, è morto dopo aver cercato dicaduta da undella piscina privata nel lussuoso resort Hillstone Vilas di Bali.Vedendola in difficoltà il dj si è svventato su di lei, ma per cercare di metterla in salvo si è scontrato contro una porta a vetri, infrangendola. Alcuni pezzi gli hanno reciso un'arteria che ha causato una massiccia perdita di sangue alla quale non è riuscito a sopravvivere. Pare che entrambi fossero molto ubriachi durante la festa data sulla terrazza dal dj per qualche amico. Durante il party Zoia Lukiantcev, una conoscente dell'artista, è caduta dal balcone della piscina mentre era nuda, finendo in un cespuglio diversi metri più in basso. Sentendo il grido di aiuto Neat è andato in suo soccorso ma ha sbattuto contro la porta a vetri.Il personale dell'albergo ha trovato i due solo il giorno seguente: per il dj, in una pozza di sangue, non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza si è salvata grazie all'atterraggio sui cespugli cavadosela solo con diverse fratture ma riuscendo a sopravvivere.L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del dj, che conta oltre 900.000 like: «Con grande dolore confermiamo che Adam Neat è stato coinvolto in un incidente fatale mentre cercava di aiutare un'amica che ha conseguito fratture multiple a Bali, sabato».