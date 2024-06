Uccise il figlio di 2 anni, mamma assolta perché incapace di intendere. La rabbia del marito: «Assassina, devi morire»

«Devi morire, sei un'assassina»: è scioccante la reazione in tribunale del marito di Adalgisa Gamba, la donna accusata di avere ucciso il piccolo Francesco, il figlio di due anni, la sera del 2 gennaio 2022 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La Corte d'Assise di Napoli ha assolto la donna dall'accusa di omicidio premeditato del figlioletto, perché era incapace di intendere e di volere.

La reazione choc del marito

Il verdetto è stato accolto con dissenso dal marito dell'imputata che, nell'aula 115 del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, con la Corte ancora presente, le ha detto «Devi morire, sei un'assassina» e poi ha augurato alla moglie un brutto male. Il giudice ha ritenuto Adalgisa Gamba non imputabile al momento del fatto e ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata, per non meno di 15 anni, presso a una struttura di riabilitazione.

«E' stato un processo particolarmente difficile, sia professionalmente che umanamente, ma finalmente è stata fatta giustizia. Gisa è stata prosciolta perché è una persona malata. Adesso, passo dopo passo, dobbiamo aiutarla affinché torni alla normalità» ha detto dopo il verdetto l'avvocato Salvatore Del Giudice, legale di Adalgisa Gamba. «Fondamentali per il verdetto di oggi sono state le perizie psichiatriche che hanno aiutato i giudici a entrare nella mente di Gisa e far luce sulla sua patologia», commenta la criminologa clinica Alessandra Bramante, consulente dell'avvocato dell'imputata.