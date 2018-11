Va alle Canarie dalla ex e la sfigura con l'acido Arrestato culturista italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva, così ha preso un aereo per le Canarie, è andato a trovarla e. Protagonista di questa orribile vicenda, l’ennesimo caso di violenza sulle donne, un italiano 45enne,, originario di Busto Arsizio, nel varesotto. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto di Tenerife, con l’accusa di aver tentato di sfigurare la sua ex, una 25enne di nomeÈ stata proprio Maria a denunciare l’accaduto: secondo lei Albanesi sarebbe venuto apposta dall’Italia, insieme ad un’altra donna, per vendicarsi di Maria che lo aveva lasciato l’anno scorso. Martedì sera, in una piazza di Tenerife, l’aggressione: «Mi brucia l’occhio!», avrebbe urlato la giovane vittima, dopo che le si erano avvicinati Albanesi e l’altra donna.La vittima è ora ricoverata in ospedale: l’attuale fidanzato di Maria ha detto agli inquirenti che il suo ex «la minacciava senza sosta su Whatsapp». L’uomo, un body builder con un passato da giocatore di hockey su prato, già la sera prima - scrive La Stampa - aveva destato sospetti in alcuni poliziotti locali, ma aveva detto di essere in vacanza con un’amica. Solo pochi giorni fa è stato condannato a 15 anni, l'ex fidanzato diche era accusato di averla colpita con l'acido, sfigurandola per sempre. Ma queste violenze non accennano a diminuire.