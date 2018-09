Accusato di aver molestato una bambina, prete si toglie la vita in chiesa

di Simone Pierini

Il suicidio. Unsi ènelladi Saint-Romain a Rouen, in Normandia (nord della Francia) dopo che una donna l'aveva. Il prete, Jean-Baptiste Sebe, è stato trovato morto ieri mattina.Un comunicato della diocesi aggiunge soltanto che «resta incomprensibile un gesto del genere, anche se si sapeva che stava vivendo momenti difficili». Della denuncia «si è parlato fin dall'inizio dell'inchiesta per suicidio di padre Jean-Baptiste Sebe», ha aggiunto il viceprocuratore della Repubblica di Rouen, Etienne Thieffry.Secondo fonti della polizia, «una donna era andata a lamentarsi all'arcivescovado di Rouen per atti osceni e violenze sulla figlia. Ma niente era stato comunicato alla polizia». Gli inquirenti sono «molto prudenti» sulle cause del suicidio.