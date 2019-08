Muore a 23 anni fuori dalla disco: «Coltellate per motivi sentimentali»

Parapiglia per lo scooter nella Ztl: in due al pronto soccorso BORGO TICINO - Tragedia nel novarese, precisamente a Borgo Ticino, dove un ragazzo di 23 anni è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano nel corso della notte: all'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite per motivi sentimentali. Il presunto responsabile dell'omicidio del giovane è stato fermato dai carabinieri che indagano sulla vicenda. Dopo che i presenti hanno dato l'allarme sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane che aveva perso conoscenza: inutili i tentativi di rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani si sono incontrati verso le 2, davanti a un pub in zona Campagnola. Ne è nata una lite al termine della quale uno dei due, colpito da diverse coltellate, è rimasto a terra. Il presunto responsabile è stato fermato quasi nell'immediatezza del fatto.



Il fatto è accaduto a Borgoticino, in località Campagnola, lungo la statale per Comignago, fuori dalla discoteca Aeroplano. Ancora non chiare le circostanze e le modalità del delitto. Sembra che all'esterno del locale sia scoppiata una rissa e il ragazzo abbia avuto la peggio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il giovane era già morto. Inutile ogni tentativo di soccorso.

