â€‹Accoltella prima la moglie e poi il nipote che la difende: parte la caccia all’uomo

di Daniela Faiella

SCAFATI - Sarebbe stata accoltellata dal marito che, prima di scappare e far perdere le sue tracce, ha ferito con la stessa arma anche il nipote della donna, intervenuto in difesa della zia. Ferite superficiali all’addome e agli arti superiori per entrambi, attualmente ricoverati in ospedale in via precauzionale. I fatti sarebbero accaduti nella tarda serata di mercoledì, in un appartamento di via Cesare Battisti, anche se solo ieri la donna, 35 anni, ha avuto il coraggio di raccontare ai carabinieri ciò che era successo, denunciando il marito. Una lite tra coniugi, degenerata in una vera e propria aggressione, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Sembra che lui, 40 anni circa, non avesse accettato di buon grado la decisione della moglie di chiedere la separazione.L’altro ieri sera è scoppiata l’ennesima discussione, in casa, alla presenza di un nipote della donna, 25 anni. Il ragazzo, che ha tentato di riportare alla calma lo zio senza riuscirvi, non ha esitato ad intervenire per difendere la zia, quando si è reso conto che l’uomo aveva impugnato qualcosa, forse un coltello da cucina, per colpirla, restando a sua volta ferito. I carabinieri della tenenza, coordinati dal maresciallo Antonello Catapano, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, partendo dalla versione fornita dalla donna e dal nipote. Intanto è caccia all’uomo. L’aggressore ha fatto perdere le sue tracce. Da giovedì sera è irreperibile. In giornata i militari, delegati dal sostituto di turno della procura di Nocera, Annachiara Fasano, ascolteranno di nuovo i due feriti, che sono ancora ricoverati in ospedale, la donna a Nocera Inferiore, il nipote a Sarno. Si sta cercando, inoltre, di capire cosa abbia utilizzato l’uomo per colpire prima la moglie e poi il nipote. Si presume un coltello da cucina, che non è stato ancora rinvenuto