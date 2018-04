Orrore in casa: accoltella la moglie e tenta il suicidio: lei è gravissima

MODENA - Tentato omicidio suicidio, l'ennesimo, ancora nel modenese dopo il caso di ieri del papà che ha ucciso la figlia disabile per poi spararsi alla testa. Un uomo a Medolla ha colpito la moglie con una lama affilata, ferendola in modo grave, per poi tentare il suicidio dopo aver allertato telefonicamente il 118.

Sul posto, una villa di via Brescia, i carabinieri ed il Ris. La donna versa in gravissime condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena). Ancora ignoto il motivo scatenante dell'aggressione.

