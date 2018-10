Accende sigaretta sul bus asseggero lo rimprovera e lui lo accoltella: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è acceso una sigaretta sul bus linea 702, in via di Torricola (Appia Antica), e quando un altro passeggero lo ha redarguito, prima lo ha colpito con un pugno e poi gli ha sferrato un fendente, ferendolo, con un coltello a scatto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo sequestrandogli il coltello.LEGGI ANCHE Il precedente: massacrato in metro a Roma, la madre al processo: «Una sigaretta poi il pestaggio» In manette è così finito un 35enne, cittadino di origine albanese (ad oggi irregolarmente presente sul suolo italiano in quanto già colpito da decreto di espulsione) per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’uomo che aveva redarguito l’indisciplinato passeggero ha riportato una ferita alla mano destra, con cui si era fortunatamente riparato il volto, guaribile in 7 giorni. Il coltello utilizzato è stato sequestrato e l’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.