Chiara si accascia mentre corre: tre giorni tra la vita e la morte, poi si spegne a 39 anni

SCHIO - Stroncata a 39 anni durante una delle sue passioni, la corsa. Chiara Miotto, impiegata al negozio di capi sportivi Montura, è collassata per un malore improvviso, proprio mentre stava facendo running a Magrè. La giovane donna era una grande amante dello sport all'aria aperta, dalla corsa alle escursioni in montagna, allo sci d'inverno nel suo ambiente alpino.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, ora preoccupano i rientri dall'Albania: 21 nuovi positivi nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

Campeggiatori dell'est Europa ubriachi aggrediscono i carabinieri e ne mandano due all'ospedale: arrestati

Durante la corsa, sabato scorso, come riporta il Giornale di Vicenza,all'improvviso Chiara si è accasciata a terra. Soccorsa dal Suem, Chiara Miotto è stata ricoverata a Santorso, dove è stata tra la vita e la morte fino a ieri, martedì, quando ha cessato di vivere. Chiara lascia un grande vuoto per papà Gian Carlo, la sorella Eleonora, il fratello Francesco, e per i suoi amici che conoscevano il suo spirito sportivo e libero.

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA