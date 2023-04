Sorelle denunciano abusi sessuali in Questura, il Gip: «Indagate i poliziotti». Dichiararono: «Erano ubriache»

Nel novembre 2020 due sorelle cubane fuorono controllate e portate in Questura per resistenza a pubblico ufficiale. Una delle due presentò denuncia per violenza sessuale e oggi il Gip di Bologna Roberta Malavasi richiesto l'iscrizione di due poliziotti nel registro degli indagati per falso, e ordinato di svolgere una serie di indagini e verifiche entro due mesi.

Cosa è successo

Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione del pm, ordinando di proseguire gli accertamenti sulla denuncia per violenza sessuale, tortura e lesioni presentata da una giovane cubana, controllata e portata in Questura insieme alla sorella, nel novembre del 2020. Inoltre, va sentita anche la donna che, persona offesa di violenza sessuale e secondo il codice rosso, doveva essere ascoltata entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La giovane aveva dichiarato nella querela di aver perso i sensi dopo aver ricevuto un calcio in faccia mentre era ammanettata negli uffici della Questura, e poi di aver subito l’abuso, mentre gli agenti avrebbero riferito che era stata lei a denudarsi e che le due erano ubriache.