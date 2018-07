Abusi sessuali sulle due nipotine, nonno orco condannato a 9 anni

Un nonno che ha abusato per anni delle due nipotine, figlie della figlia, è stato condannato a nove anni dalla Corte d'Appello di Milano. Il pensionato di Busto Arsizio (Varese) oggi 72enne dovrà anche versare ai genitori delle ragazze un anticipo sul risarcimento di 150 mila euro.



L'uomo si trova ora ai domiciliari per problemi di salute. Gli abusi sulle nipoti sono andati avanti per anni, scoperti dopo la denuncia della maggiore che durante una lezione a scuola sul tema della violenza sulle donne ha rotto il silenzio e raccontato le violenze subite dai 5 ai dodici anni. Anche la sorella minore, all'oscuro di quanto raccontato dalla sorella, ha illustrato le medesime violenze.

