Cittadella: abusi sessuali su tre pazienti, condannato medico dell'ospedale

CITTADELLA - L'allora medico del pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, il dottore Roberto La Rocca, è stato condannato in rito abbreviato davanti al Gup Margherita Brunello a 2 anni e 4 mesi per violenza sessuale ai danni di tre sue pazienti. Il pubblico ministero Giorgio Falcone, titolare delle indagini, aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi, ma per tre casi il camice bianco è stato assolto.

LE TRE VITTIME

I tre episodi che hanno portato alla condanna il medico, 45 anni originario di Messina ma residente a Brescia, si sono registrati tra l'ottobre e il novembre del 2016. Il primo, quello del 5 ottobre, è il più grave. Durante un esame addominale ha posizionato l'ecografo nelle parti intime della paziente. Poi l'ha convinta della necessità di una stimolazione meccanica della vescica e ne ha approfittato per allungare ripetutamente le mani, con la scusa di favorire le funzioni urinarie. Quindi il 23 ottobre ad un'altra donna, arrivata al pronto soccorso con una piccola ustione all'avambraccio, ha massaggiato e palpeggiato la caviglia e la gamba, risalendo fino al ginocchio. Infine il 10 novembre, sempre del 2016, ha preso di mira una minorenne con problemi gastrici. Le ha ripetutamente massaggiato e palpeggiato i piedi.

LE ASSOLUZIONI

Il dottore non è stato invece considerato colpevole per altri tre episodi. Due avvenuti ancora il 23 ottobre: in un caso era stato accusato di avere costretto una paziente minorenne a togliersi gli slip, mentre nel secondo caso avrebbe palpeggiato una donna arrivata al pronto soccorso per un prelievo ematico. Infine il primo novembre era stato accusato, durante una ecografia addominale, di avere toccato nelle parti intime una paziente che si è ribellata. In passato il medico aveva avuto seri problemi di salute: era stato ricoverato per un periodo a Messina a causa di una sindrome maniacale depressiva.

LE INDAGINI

Alcune pazienti del dottor La Rocca, dopo la visita al pronto soccorso, hanno presentato una segnalazione di quanto era loro accaduto all'allora direzione sanitaria dell'Ulss 15 dell'Alta padovana. Subito è stata avvisata la Procura e sono scattate le indagini. Gli inquirenti hanno ascoltato le sei donne visitate dal medico siciliano e in un secondo momento il camice bianco è finito iscritto nel registro degli indagati. Le sei donne erano residenti a Bassano, Padova, Castelfranco e Tombolo. Il medico, in un primo momento, aveva cambiato la sua strategia processuale, prendendo un altro avvocato e ottenendo dal giudice il via libera a una perizia psichiatrica. Ma alla fine è stato lo stesso condannato, anche se per tre casi ha ottenuto l'assoluzione.

