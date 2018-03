Commessa denuncia: «Io, violentata dal datore di lavoro»

di Melina Chiapparino

In ospedale è arrivata con gli occhi ancora pieni di lacrime. Ha riflettuto per tutta la notte, poi è arrivata la decisione: vincere timori e pudori per denunciare chi, da datore di lavoro, si sarebbe trasformato in aguzzino. Ecco perché alla fine Silvana (la chiameremo con un nome di fantasia per ovvie ragioni di privacy) ha trovato la forza di denunciare la violenza sessuale subìta laddove meno se lo sarebbe aspettato: nel negozio in cui lavora come commessa, a Napoli, nella zona di Poggioreale. Ha solo 18...