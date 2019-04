Abusi sulle allieve durante le lezioni di chitarra: arrestato musicista

Abusi sessuali nei confronti delle sue giovani allieve durante le lezioni di chitarra: arrestato un musicita romano di 47 anni. L'insegnante di musica si trova adesso agli arresti domiciliari. Le indagini nei confronti del maestro sono state svolte dalla squadra mobile e coordinate dai magistrati dl gruppo anti-violenza. M.S., queste le iniziali del musicista, svolgeva lezioni di chitarra a domicilio, nel quartiere della Garbatella. Secondo il gip, che ha firmato l'ordine di custodia cautelare ai domiciliari, l'insegnante avvrebbe commesso reiterati abusi nei confronti delle giovanissime allieve nel corso delle lezioni approfittando della fiducia risposta in lui dalle ragazzine e dalle famiglie.

Le minorenni, ascoltate dal personale specializzato della IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, hanno confermato i fatti denunciati. Anche dopo che i genitori, in seguito ai racconti delle vittime, hanno deciso di interrompere le lezioni, l'insegnate ha tentato di fissare nuovi incontri con le allieve. Sono in corso indagini per capire se altre alunne sono state molestate dal musicista.

