Abusi sulla figlia per 20 anni nasce una bimba: il Dna lo inchioda, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue responsabilità un uomo residente in un comune del basso Salento, finito al centro di un’inchiesta della Procura con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.confidò al compagno la tremenda infanzia di abusi proseguiti anche durante l'adolescenza e sfociati nella nascita della piccola. Negli ultimi giorni, la comparazione del Dna dell’uomo e della bimba ha dato esito positivo. E per lui è adesso scattato l’arresto.