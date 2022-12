Non c'è comunicazione della prescrizione: Poste Italiane dovrà rimborsare due buoni fruttiferi. La sentenza arriva non lontana dalle Marche

PENNE- La notizia arriva non da tanto lontano rispetto alle Marche ed è destinata a creare un precedente importante. Il giudice di pace di Penne, in Abruzzo, Raffaele Ferrara nei giorni scorsi ha imposto a Poste Italiane il rimborso di due buoni fruttiferi sottoscritti a giugno 2006 da un cittadino di Montebello di Bertona e caduti in prescrizione a novembre 2017 senza che però l'uomo fosse messo a conoscenza del fatto che quei buoni avevano una scadenza.

La sentenza

All'uomo, al momento della sottoscrizione, non sarebbe stato consegnato il Fia ovvero il Foglio informatico analitico su cui erano riportati tutti i dettagli del contratto firmato e quindi anche la scadenza dei buoni fruttiferi. Scadenza che avrebbe dovuto evincere, secondo Poste Italiane, dalla dicitura “18J”. Così non era per i legali e così non è per il giudice che in sentenza ha riportato: “posto che i buoni fruttiferi postali non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano nessuna scadenza e che al risparmiatore non è stato consegnato il Fia al momento della sottoscrizione, consegue che lo stesso non è stato messo in grado di conoscere le condizioni dei buoni fruttiferi e la loro eventuale scadenza” aggiungendo che “Poste Italiane non ha fornito alcuna prova in ordine alla sua consegna del Fia al risparmiatore, prevista dall’art. 3 del decreto del ministero tesoro del 19-12-2000”. Una somma di mille euro quella dovrà essere restituita insieme agli interessi. Una vittoria per i legali che si traduce in un importante precedente per chi dovesse trovarsi nella stessa situazione e anche un monito per i risparmiatori.