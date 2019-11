Abruzzo, incidente in autostrada: cinque feriti. Chiusa temporaneamente a Vasto, corsia Sud

Ultimo aggiornamento: 17:55

Alle 15.30 circa di oggi, riferisce una nota di Autostrade, sullaBologna-Taranto è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari a causa di un incidente avvenuto al Km 448 con 8 autovetture coinvolte e 5 persone ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente si registrano 3 chilometri di coda nel tratto chiuso verso Bari. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari si consiglia di uscire a Vasto Nord e di rientrare a Vasto Sud dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica.La Società Autostrade fa sapere che è stato riaperto il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari. Sul luogo dell'evento il traffico circola su una corsia e si registrano 2 chilometri di coda, in diminuzione, verso Bari.