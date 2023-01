Abramovich, Rybolovlev e gli altri: le mosse anti sanzioni. Ecco come (e quanto) gli oligarchi russi investono a Dubai

Chi sono stati, nel 2022, i maggiori acquirenti internazionali di immobili a Dubai? Al primo posto troviamo gli investitori russi che hanno scelto di acquistare nel Paese arabo: una mossa adottata anche anche per «porre rimedio» agli effetti delle sanzioni occidentali. Ad oggi, la città degli Emirati Arabi Uniti è ormai diventata un vero e proprio rifugio per i cittadini della Russia: scopriamo perchè.



L'interesse dei russi per gli immobili è aumentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina, da quando la Russia ha dovuto affrontare sanzioni sempre più severe. Ciò sta contribuendo a spingere il valore e il numero delle vendite di immobili a livelli record. Dubai ha registrato più di 86.000 transazioni di vendita di immobili residenziali lo scorso anno, superando il precedente record di 80.000 del 2009, come indicato dal sito Betterhomes. L'anno scorso sono stati venduti circa 208 miliardi di dirham (74,8 miliardi di dollari) di proprietà, con un aumento di quasi l'80% rispetto al 2021. L'aumento dei prezzi è rallentato all'11% nel 2022, dal 21% dell'anno precedente.

Chi sono gli oligarchi russi che comprano case a Dubai?

Tra i personaggi pubblici russi che stanno acquistando immobili di lusso a Dubai c'è Roman Abramovich, miliardario che fa parte della lista degli oligarchi russi sanzionati dall'Unione Europea. Ma la lista è lunga: il magnate dei fertilizzanti Dmitry Rybolovlev possiede una proprietà da 29,5 milioni di dollari a Palm Jumeirah, un lussuoso arcipelago di isole artificiali a forma di palma. I suoi ricchissimi vicini di casa includono Albert Avdolyan e sua moglie Elena, che possiedono due proprietà per un valore complessivo di 19 milioni di dollari, e Andrei Molchanov, che possiede una casa da 26,5 milioni. (Molchanov è uscito dalla lista Forbes dei miliardari del mondo nel 2022). Pavel Durov, il 37enne fondatore dell’app di messaggistica Telegram, è un altro inquilino delle isole.



«La maggior parte degli acquirenti di case cercano proprietà vicino al mare», ha aggiunto Tamara Getigezheva. A confermarlo anche Tahir Majithia, entrambi managing partner di Prime Capital real estate, con sede a Dubai. Oltre all'arcipelago di Palm Jumeirah, i russi sono interessati anche alle proprietà di Emaar Beachfront e La Mer lungo la costa della città. La domanda sta facendo aumentare i prezzi e frustrando alcuni acquirenti: Ellada Gasanova, una popolare stilista russa, si è lamentata su Instagram del costoso mercato immobiliare di Dubai, secondo quanto riportato dai media russi locali.

Il fil rouge tra gli Emirati e la Russia

I legami finanziari tra gli Emirati Arabi Uniti e la Russia sono profondi. Mubadala Investment Corporation, il fondo di investimento sovrano degli Emirati Arabi Uniti, ha investito 3,6 miliardi di dollari in 50 società russe fino a oggi. Almeno due di questi investimenti, del valore di quasi 400 milioni di dollari, sono legati a miliardari russi sanzionati: a dicembre, Mubadala ha acquisito una partecipazione dell’1,9% nel gigante petrolchimico Sibur, in parte di proprietà degli oligarchi sanzionati Leonid Mikhelson e Gennady Timchenko. il sito Forbes stima che la quota ora valga circa 220 milioni di dollari, in calo rispetto ai circa 500 milioni di dollari al momento dell’acquisto, a causa dell’impatto delle sanzioni sul rublo. A giugno, Mubadala ha speso 175 milioni di dollari per acquistare il 2,6% di En+ Group, un’azienda di alluminio quotata in borsa il cui maggiore azionista è il miliardario Oleg Deripaska. Ciò ha portato la partecipazione di Mubadala in En+ Group fino al 2,86%. Ora la sua quota vale circa 170 milioni di dollari, poiché le azioni della società sono scese.

Il mercato di Dubai

Il mercato immobiliare di Dubai è in controtendenza rispetto alla maggior parte del mondo, dove i valori delle case sono scesi a causa dell'aumento dei tassi di interesse e del peggioramento delle prospettive di crescita. I prezzi e gli affitti dell'emirato sono stati sostenuti anche da banchieri in fuga dalle rigide misure di blocco in Asia, investitori israeliani, milionari di criptovalute e dirigenti di hedge fund. Dubai ha anche alleggerito le restrizioni sociali e liberalizzato le leggi per consolidare la sua posizione di primo polo economico della regione. In un altro rapporto pubblicato lunedì (16 gennaio), la società di consulenza immobiliare Knight Frank ha dichiarato che l'anno scorso a Dubai è stato venduto un numero record di 219 residenze ultra-prime, ovvero proprietà del valore di almeno 10 milioni di dollari. Si tratta di un numero più che doppio rispetto al 2021. Il settore immobiliare rappresenta circa un terzo dell'economia di Dubai, uno dei sette sceiccati che compongono gli Emirati Arabi Uniti.

Gli acquirenti europei hanno dominato le transazioni immobiliari nell'emirato lo scorso anno, con britannici, italiani e francesi non residenti nella top five. I cittadini indiani si sono piazzati al terzo posto, mentre gli acquirenti cinesi sono usciti dalla top five, in quanto la rigida politica cinese di zero Covid limitò i viaggi. Betterhomes si aspetta una ripresa degli investitori cinesi a Dubai quest'anno, con l'apertura del Paese asiatico. L'anno scorso l'agenzia di intermediazione ha iniziato a classificare gli acquirenti in residenti e non residenti.

Nella classifica del 2022 figurano anche gli indiani tra i maggiori acquirenti di immobili, seguiti da investitori britannici.Guardando al futuro, il sito Betterhomes si aspetta «ancora lo stesso», ha dichiarato l'amministratore delegato Richard Waind. «È probabile che Dubai continui ad attrarre nuovi residenti e investitori, assicurando che le transazioni rimangano forti». Ma ha aggiunto che, poiché i tassi di interesse rimangono a livelli elevati, l'accessibilità economica ne risentirà, mantenendo "sotto controllo i prezzi di vendita nel mercato secondario».