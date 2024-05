Abbandonata sul Gra a 16 anni dopo una lite con la mamma, la figlia ritratta: «Ho inventato tutto»

Camminava sola sul Gra e fermata dai vigili ha detto: «Ho preso un brutto voto a scuola, ho litigato con mamma che mi ha abbandonato qui». Sembrava una brutta storia quella nella quale questa mattina, martedì 28 maggio, si erano imbattuti i vigili di Roma.

Sembrava perchè poi, una volta partita la denucia per la madre, una donna italiana di 40 anni, la ragazzina ha ritrattato tutto. «Ho inventato ogni cosa, non ho preso un brutto voto e dall'auto sono scesa volontariamente», ha detto ai vigili.

La dinamica

Tutto era iniziato quando la sedicenne è stata notata da una pattuglia del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della polizia locale mentre si aggirava a piedi ieri sul Gran raccordo anulare nel tratto adiacente la galleria Appia. Gli agenti sono così intervenuti per capire cosa stesse succedendo e aiutare la ragazzina. Avvicinata dai caschi bianchi, la giovanissima avrebbe raccontato di essere stata fatta scendere dall'auto della madre durante un litigio.

Gli agenti l'hanno assistita e rifocillata. Poi avrebbero denunciato all'autorità giudiziaria la mamma, una donna italiana di 40 anni, per maltrattamento di minore.

A distanza di 24 ore, però, la ragazzina avrebbe cambiato versione e ritrattato tutto, scagionando la mamma. Avrebbe spiegato di essere scesa lei dall'auto durante la lite. Sulla vicenda sono ancora in corso accertamenti. Intanto alla luce di quest'ultimo intervento il segretario romano del sindacato Sulpl torna a chiedere più tutele e risorse per la categoria. «Ancora una volta sono i caschi bianchi, ormai forza e presenza prevalente nei territori metropolitani a intervenire su fenomeni di sicurezza urbana e fragilità sociali di una capitale sempre più problematica - sottolinea Milani -. Il governo non tardi a varare una legge di riforma della categoria che dovrà essere ben più coraggiosa di quella allo studio quanto all'amministrazione capitolina, aumenti gli sforzi per colmare il vuoto in organico di oltre 3000 unità".