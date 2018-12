Abbandona il cane in strada a Natale, lui reagisce così: eccoil video straziante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha cercato di abbandonare il suo cane in strada, ma lui ha reagito male. I protagonisti di questo video, reso pubblico dall’associazione animalista, sono un uomo e il suo cane, uno: l’uomo si ferma in strada, porta il cagnolino sul ciglio della strada e correndo cerca di tornare alla sua auto.Ma il cane, soprannominatodalla, la protezione animali britannica), correndo torna dal suo padrone e cerca in tutti i modi di evitare l’abbandono. È accaduto a Stoke-on-Trent, in Inghilterra: le immagini vengono da una telecamera di sicurezza della zona e sono strazianti.Ovviamente i commenti sui social al video sono di condanna al proprietario del cane: il filmato è stato diffuso proprio per rintracciarlo e capire il perché del suo gesto. Nel frattempo si cerca un volontario per adottare Snoop, definito «un cane dolce e affettuoso e che chiede affetto e cibo».