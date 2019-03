Schianto contro un palo abbandona l'amico gravissimo: arrestata 44enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -È accaduto quasi all'una di notte dello scorso 4 marzo. Ma andiamo con ordine.con un amico al fianco, una 44enne triestina, pregiudicata, percorreva via Flavia da Trieste verso Muggia. Per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzoL'amico,, è rimasto ferito seriamente ma la donna anzichè restare con lui, è scesa dal mezzo dileguandosi. Alla scena hanno assistito dei testimoni. Dunque hanno chiamato i soccorsi. La pattuglia della Polizia Locale è giunta subito per i rilievi mentre una seconda si è messa sulle tracce della conducente. Il passeggero, intubato, è stato accolto all'ospedale di Cattinara in prognosi riservata. Dopo 3 ore dall'incidente la Polizia locale ha rintracciato la donna, anche lei è ferita ma in modo più lieve. La pattuglia l'ha scortata prima al Pronto Soccorso per le cure del caso senza mai perderla di vista: è responsabile di fuga, omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi. Poi è stata condotta in Caserma dove si è formalizzato l'arresto in flagranza per i reati citati. Il Magistrato le ha poi concesso gli arresti domiciliari.