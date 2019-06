Politico dalle idee omofobe sorpreso nel locale gay: «Soldi negli slip al ballerino»

Here’s Anti-Gay GOP Congressman Aaron Schock Tipping A Go-Go Boy In A Mexico City Gay Bar #Pride #AaronSchock pic.twitter.com/S0P00ekw2U — Sean Docherty (@seandocherty121) 28 giugno 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Noto. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, ex rappresentante del 18° distretto congressuale dell’Illinois alla Camera, repubblicano e conservatore convinto, non haIn passato Schock si era opposto ai matrimoni gay, ha manifestato il suo dissenso contro le coppie omosessuali in diverse situazioni, anche se a lungo c'è stato chi insinuava che fosse un "gay represso". Alcune immagini lo hanno immortalato in un locale gay della zona rossa di Città del Messico, forse il parlamentare credeva di essere a riparo da occhi indiscreti, ma così non è stato ed è scoppiato uno scandalo.Alcuni testimoni presenti nel locale hanno confermato che Schock abbia trascorso gran parte della serata a guardare un ballerino di origini cubane, che avrebbe anche avvicinato mettendogli poi delle banconote nelle mutande. Il filmato è stato ripreso e ha fatto il giro della rete gettando nello scandalo il politico che, ad oggi, ancora non ha detto parola sul fatto.